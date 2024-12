Beste Feinde: Vor wenigen Wochen noch saßen sie zusammen in der Regierung, jetzt streiten FDP-Chef Lindner (vorne) und Kanzler Scholz (SPD) erbittert. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Rund zwei Monate vor der Bundestagswahl befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa die Bundesbürger zu ihren Parteipräferenzen. Zwischen dem 13. und 16. Dezember sprach das Institut mit insgesamt 2002 repräsentativ ausgewählten Bürgern. Die Ergebnisse dürften zum Teil überraschen. So kommt die zuletzt schwer angeschlagene FDP erstmals seit Wochen wieder auf fünf Prozent. Die Partei würde danach den Sprung in den Bundestag knapp schaffen.

Pistorius nach wie vor beliebtester Politiker

Wie die "Bild" berichtet, scheint sich die FDP jedoch von dem Imageschaden allmählich zu erholen. Für eine andere Partei geht es in der von dem Blatt in Auftrag gegebenen Umfrage dagegen nach unten. Die Kanzlerpartei rutscht in der aktuellen Erhebung um einen halben Prozentpunkt ab und landet auf 16,5 Prozent. Die Grünen liegen weiterhin bei 11,5 Prozent, die AfD unverändert bei 19,5 Prozent.