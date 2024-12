In Sachsen wird der Ministerpräsident gewählt. Michael Kretschmer will wieder ins Amt, hat aber keine Mehrheit. Das könnte für einen anderen Mann eine große Chance bieten.

Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Sachsen stellt sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl. Die Ausgangslage ist denkbar schwierig, denn das von Kretschmer geplante Bündnis mit der SPD hat keine eigene Mehrheit. Mehr dazu lesen Sie hier .

Klaren Plan für den Umbau der Regierung

Berichten zufolge wartet Berger auf den zweiten Wahlgang und wittert dort seine Chance zum Sturz von Kretschmer. Das klingt zunächst unwahrscheinlich, aber, wie die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD vor fünf Jahren in Thüringen zeigt, nicht unmöglich. Dass er es daraus durchaus angelegt hat, belegen einige seiner jüngsten Aussagen. "Ich würde die Wahl selbstverständlich annehmen, mich für das Vertrauen bedanken und an die Arbeit gehen", zitiert die "Bild" Berger.

"Wir kenne keine Brandmauern"

Der politische Betrieb ist dabei für Berger kein Neuland. Er ist zwar erst seit diesem Jahr Mitglied des Sächsischen Landtags. Für die Freien Wähler holte er das Direktmandat im Wahlkreis Leipzig Land 3. Er ist selbst allerdings kein Mitglied der Freien Wähler. Auf seiner Seite bezeichnet er sich selbst als "modern-konservativ". Zuvor war er bereits von 2001 an Bürgermeister in Grimma. Bei seiner ersten Wahl wurde er von der CDU unterstützt.

Für seine Arbeit im Kampf gegen die sogenannte "Jahrhundertflut" wurde er 2002 auch überregional bekannt. Damals organisierte er nicht nur die Krisenhilfe, sondern packte auch selbst mit dem Radlader an. 2008 wurde er mit 98,2 Prozent der Stimmen dann zum Oberbürgermeister in Grimma gewählt, 2015 mit fast 90 Prozent wiedergewählt. 2022 wurde er abermals mit 85,9 Prozent im Amt bestätigt. In seiner Stadt ist Berger sehr beliebt. Die Lokalpresse beschreibt, wie er von Bürgern freundlich empfangen, auf der Straße angesprochen wird. In die Kritik geriet er – vor allem aber überregional – 2019 als er einen Auftritt von AfD-Thüringen-Chef Björn Höcke im Rathaus zuließ.