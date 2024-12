SPD sackt ab – Scholz fällt in Kanzlerfrage deutlich zurück

Die SPD verliert weiter an Boden, während Amtsinhaber Scholz in der Kanzlerfrage deutlich hinter Habeck fällt. Dagegen baut die Union ihre Führung aus.

Die SPD ist im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" abgesackt. In der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts infratest dimap kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 14 Prozent, zwei Punkte weniger als zuvor. In der sogenannten Kanzlerfrage liegt Amtsinhaber Olaf Scholz deutlich hinter Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck – klar vorn bleibt aber die CDU/CSU mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz.