Die Gewalt gegen Polizisten nimmt immer weiter zu. Aber woran liegt das und wie können sich die Beamten schützen? Ein Gespräch mit einem Betroffenen.

Es sind alarmierende Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden laut Zahlen des Bundeskriminalamtes 105.708 Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalt – ein Anstieg um fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei kann die Gewalt auch tödlich enden, wie der Angriff in Mannheim Ende Mai zeigt.

Jonas Witzgall hat bereits mehrfach Gewalt gegen sich erlebt, dabei ist er gerade einmal 26 Jahre alt. Im Gespräch mit t-online erzählt er, wie er die Vorfälle verarbeitet und wie er die Entwicklung in den vergangenen Jahren einordnet.

Herr Witzgall, in der jüngeren Vergangenheit gab es mehrere tragische Vorfälle, bei denen Polizisten durch Angriffe gestorben sind, zuletzt in Mannheim durch einen Messerangriff. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Um bei der Wahrheit zu bleiben, gehe ich seitdem anders in meine Einsätze. Der Wunsch, gesund nach Hause zu kommen, ist dabei immer fester Begleiter.

Was heißt das, Sie gehen anders in Einsätze?

Wir passen die Distanz zwischen uns als Beamten und dem Gegenüber je nach Einsatz und Lage an. Die aktuellen Geschehnisse behandeln wir im Einsatztraining intensiv, um auch hier zu sensibilisieren.

Wieso mehren sich solche Vorfälle?

Es gibt immer mehr Personen, die ein Messer mit sich tragen. Und wer ein Messer dabeihat, hat keine guten Absichten. Wenn ich zum Shoppen in die Innenstadt gehen möchte, nehme ich ja keine 15-Zentimeter-Klinge mit. Das sind komplett neue Szenarien. Ein Kollege, der seit 40 Jahren im Dienst ist, hat mir neulich erzählt, er habe früher nicht einmal eine Schutzweste tragen müssen. Heute muss jeder private Sicherheitsdienst mit Schutzweste und diversen Hilfsmitteln herumlaufen. Der sich verändernde Sicherheitszustand macht mir Sorge.

(Quelle: Marc Nagel) Zur Person Jonas Witzgall ist Landesjugendvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Baden-Württemberg und Mitglied im Bundesjugendvorstand der GdP. Der 26-Jährige war als Polizist bereits beim ausländischen Amt für Streitkräfte, der hessischen Wachpolizei und der baden-württembergischen Landespolizei im Einsatz.

Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?

Da gibt es verschiedene Aspekte, die dafür mitverantwortlich sind: Wir hatten eine Jahrhundert-Pandemie, wo der Polizist auf einmal nicht mehr der Freund und Helfer war, sondern derjenige, der sagte: "Pass auf, mein Freund, du bleibst drinnen." Das hat für Unverständnis gesorgt und auch zu viel Wut bei den Menschen – auch auf uns. Es war ein Erlass der Regierung zum Schutz, den wir aber durchsetzen mussten. In dieser Zeit sind auch die Fälle häuslicher Gewalt in die Höhe geschossen. Zudem hatten wir in dieser Zeit noch viele neue Flüchtlinge im Land. Diese Leute waren in Flüchtlingsunterkünften eingepfercht. Wenn viele Menschen auf engem Raum leben müssen, führt das aber immer zu Konflikten. Und die Polizei bekommt das am Ende ab. Niemand außer uns kommt nach einem Notruf.

Manche werfen der Polizei vor, mittlerweile schneller mit Gegengewalt zu antworten.

Das finde ich sehr traurig. Da tauchen oft kurze Sequenzen in den sozialen Medien auf, die nur einen Ausschnitt der Realität darstellen. Das wird dann öffentlich häufig sehr falsch dargestellt.

Wann haben Sie selbst zuletzt Gewalt erfahren?

Vor einem dreiviertel Jahr wurden wir angerufen, weil sich zwei Nachbarn geprügelt haben. Wir fanden ein Pärchen, das anscheinend auch Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es war eine sehr aufgeheizte Situation. Wir haben uns auf den Aggressiveren konzentriert, weil er gefährlicher war, und wollten ihn festnehmen. Im Augenwinkel habe ich dann bereits gesehen, dass die zweite Person kam, um dem Freund zu helfen.

Wie hat diese Person Sie dann angegriffen?

Erst hat sie mich an der Schutzweste festgehalten, dann kamen Tritte und Schläge. Und auf einmal waren wir zu zweit gegen zwei. In Großstädten ist dann aber schnell Verstärkung da. Aber auch wenn ich nur 20 Sekunden mit der Person gerungen habe, fühlte sich das wie eine halbe Ewigkeit an. Der Kollege war in diesem Fall meine Lebensversicherung. Ich habe mir dabei auch zwei Finger verletzt und konnte mehrere Wochen nicht arbeiten.

Was geht in Ihnen in so einem Moment vor?