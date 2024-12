Das braucht es weiterhin, sonst wirkt Politik abgehoben und nicht nahbar. Ich glaube nicht, dass Menschen, die gewählt werden wollen, das zulassen. Dazu braucht es aber mehr Absicherung. Wer viel Sicherheit braucht, muss auch in die Polizei investieren: in mehr Personal, bessere Bezahlung, andere Zulagen.

Der Anstieg wundert mich nicht. Dafür gibt es drei Gründe. Erst einmal zeigen Wahlkämpfer mittlerweile viel mehr Taten an, das sogenannte Dunkelfeld wird also heller. Außerdem haben wir eine aufgeheizte Diskussionskultur in Deutschland. Im Internet ist der Ton oft hetzerisch und menschenverachtend, und das bietet den Nährboden für Gewalt auf der Straße. Politische Diskussionen werden auch immer ruppiger, es geht weniger um Kompromisse als um harte Auseinandersetzungen. Dadurch lassen sich frustrierte Menschen hinreißen, Beschimpfungen auszusprechen oder sogar handgreiflich zu werden.

Das empfinde ich nicht so. Man sieht eine Veränderung. Früher waren vorwiegend AfD-Politikerinnen und -Politiker Opfer von Gewalt, mittlerweile sind alle Parteien vertreten. Das liegt am veränderten Klima auf der Straße. Nicht nur im Wahlkampf, auch bei Versammlungen ereignen sich mehr Prügeleien. Es gibt eine ganz andere gesellschaftliche Verrohung, die wir täglich auf der Straße spüren. Diese schlägt sich auch insbesondere in dem politischen Raum in Wahlkämpfen nieder.