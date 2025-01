Während man im Ausland voller Staunen und mit einem gewissen Unverständnis auf die Gepflogenheiten in Deutschland blickt, beginnen auch hierzulande wieder die Diskussionen um ein Böllerverbot. Das böse Wort mit B taucht alle Jahre wieder um den Jahreswechsel auf. Doch dieses Mal könnte der Unmut erstmals in etwas Handfestem münden. Denn am Montag übergibt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin eine Petition, die sich für ein solches Verbot ausspricht. Mehr als eine Million Unterschriften haben die Initiatoren gesammelt, überreicht wird die Petition an einen Vertreter des Bundesinnenministeriums.

Faeser-Ministerium: "Nacht endet zu oft in der Notaufnahme"

Was in Deutschland immer noch als "Brauchtum" betrachtet wird, sorgt in anderen Ländern für Unverständnis. So schrieb die britische "Daily Mail" angesichts der Schreckensbilder etwa von "chaotischen Zuständen" überall in Deutschland. "Eine Flut an Vorfällen überschattete die Feierlichkeiten in der Chaos-Nacht", berichtete auch der US-Sender CNN. Und auch das Bundesinnenministerium warnte auf seiner Webseite ausdrücklich vor dem, was in der Silvesternacht droht: "Zu oft endet die Nacht für Bürgerinnen und Bürger mit Verbrennungen und Verletzungen in den Notaufnahmen."