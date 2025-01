Aktualisiert am 09.01.2025 - 21:15 Uhr

Aktualisiert am 09.01.2025 - 21:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

AfD-Chefin Alice Weidel hat den nationalsozialistischen Diktator Adolf Hitler als "Kommunisten" bezeichnet. "Nationalsozialisten, wie das Wort schon sagt, waren Sozialisten", behauptete Weidel in einem Online-Gespräch mit dem Tech-Milliardär Elon Musk auf dessen Plattform X. "Er war ein Kommunist und sah sich selbst als Sozialisten."

Hitler habe Unternehmen verstaatlicht und hohe Steuern verlangt. "Und der größte Erfolg nach dieser schrecklichen Ära in unserer Geschichte war, Adolf Hitler als rechts und konservativ zu bezeichnen", so die AfD-Chefin. "Er war genau das Gegenteil. Er war kein Konservativer, er war kein Libertärer. Er war dieser kommunistische, sozialistische Typ. Punkt." Die AfD sei "genau das Gegenteil", behauptete Weidel fälschlicherweise.

Das ist von Weidels Aussagen zu halten

Tatsächlich ist die AfD in Programm und Personal rechts des konservativen Spektrums zu verorten: Verbände und Funktionäre der AfD verwenden immer wieder NS-Vokabular, standen deswegen in der Vergangenheit vor Gericht und wurden verurteilt – darunter der Thüringer Landeschef Björn Höcke .

Der völkische Flügel in der AfD ist stark und dominiert die Partei. Der Verfassungsschutz beobachtet die gesamte AfD bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall, viele ihrer Funktionäre sind als Rechtsextremisten eingestuft. In den Parlamenten beschäftigen AfD-Abgeordnete viele Aktivisten aus noch extremeren Organisationen, die rassistischen und zum Teil nationalsozialistischen Ideen nahestehen.

Musk verbreitet Weidels Hitler-Lügen auf X weiter

Auch Weidels Behauptung, Hitler sei Kommunist oder Sozialist gewesen, ist falsch. Die nationalsozialistische Weltanschauung beruht in ihrem Kern auf der Ungleichwertigkeit von Menschen. Diese Ideologie führte letztlich auch zur Ermordung von sechs Millionen Juden im Holocaust. Im Gegensatz zum Nationalsozialismus verfolgen linke Ideologien wie Sozialismus und Kommunismus ein Gleichheitsideal, sie sehen Menschen also als gleichwertig an.