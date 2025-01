Aktualisiert am 10.01.2025 - 08:03 Uhr

Der Chefposten beim Bundesamt für Verfassungsschutz wird nun wohl doch nicht so rasch neu vergeben, wie ursprünglich geplant. Ein Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Über die Nachfolge im Amt des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz wird so bald wie möglich entschieden." Bis zu einer Entscheidung werde die Behörde von Vizepräsidentin Silke Willems und Vizepräsident Sinan Selen – wie bereits in den vergangenen Wochen – gemeinsam geleitet.