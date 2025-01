Nach Merz-Vorstoß: Union will Straftäter ausbürgern

Friedrich Merz (Archivbild): Der Spitzenkandidat der Union hatte in einem Interview den Entzug des deutschen Passes bei Straftaten gefordert. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago-images-bilder)

Laut dem Papier soll Menschen, die über zwei Pässe verfügen, die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden, wenn diese schwere Straftaten begehen. "Wenn Personen schwere Straftaten begehen und wir erkennen, dass wir mit der Einbürgerung einen Fehler gemacht haben, muss bei Doppelstaatlern eine Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit möglich sein", heißt es in dem Papier, über das der Bundesvorstand am Wochenende abstimmen wird.

Reaktion auf Magdeburg

Zuvor hatte der Spitzenkandidat der Union, Friedrich Merz, in einem Interview mit der Welt am Sonntag den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bei Straftaten gefordert. Ziel sei es, Terroranschläge wie den in Magdeburg zu verhindern, erklärte er.