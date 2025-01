Doch was bringt diese riesige Bühne der Rechten? Im t-online-Gespräch erklärt der Politikwissenschaftler David Sirakov, warum Musk sich so sehr für Weidel interessiert und ob die Hitler-Äußerung ihr schaden wird.

David Sirakov: Musks Interesse an den Rechtsextremen in Europa insgesamt ist eine Melange aus Kapital- und Wirtschaftsinteresse sowie eigener rechtskonservativer Gesinnung. Wir haben in den vergangenen Jahren einem Unternehmer bei seiner eigenen Radikalisierung zuschauen müssen.

Was will Musk von den europäischen Rechten?

Eigentliches Ziel sind meiner Ansicht nach seine anarchokapitalistischen Vorstellungen. Er möchte überall in der Welt frei von staatlichen Regulierungen unternehmerisch tätig sein. Hierzu braucht es aus seiner Sicht eine Schwächung von staatlichen Strukturen. Von den rechten und rechtsextremen Parteien erhofft er sich die größte Unterstützung hierfür. Deshalb spricht er sich für Milei in Argentinien, Reform UK in Großbritannien und die AfD in Deutschland aus.