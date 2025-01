Die sächsische Polizei ermittelt nach einer Anzeige des brandenburgischen AfD-Fraktionschefs Hans-Christoph Berndt wegen eines Übergriffs am Rande des AfD-Bundesparteitags am Wochenende in Riesa . Es laufe ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil eines 68-Jährigen bei der Polizeidirektion Dresden , erklärte ein Polizeisprecher. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem 68-Jährigen um Berndt.

"Autotür an den Kopf geknallt"

Berndt betrat am Dienstag den Potsdamer Landtag mit einem blauen Auge. Nach eigenen Angaben wurde er am Samstag bei der Anreise im Auto sitzend von "Antifa-Leuten" umzingelt. Diese hätten sein Auto mit Stickern beklebt und die Luft aus den Reifen gelassen. Daraufhin habe er kurz den Wagen verlassen. Als er erneut in sein Auto steigen wollte, habe ihn jemand "die Autotür an den Kopf" geknallt.