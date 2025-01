Zweifel an der Identität

Im Fall von Young Hoon Kim ist das jedoch nicht so. Die bekannte Netzaktivistin und Hackerin "Nella" hat sich auf die Spur dieses umstrittenen Phänomens begeben – und dabei erhebliche Widersprüchlichkeiten entdeckt. Die Stuttgarter Hackerin verfolgt in ihrer Arbeit hauptsächlich Fälle von Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus. 2023 sprach sie mit t-online darüber, wie sie die Polizei dabei unterstützt hat, eine Serie an Bombendrohungen in Deutschland aufzudecken.