Der Bund habe gegenüber dem Freistaat Bayern bestätigt, "dass im Laufe der nächsten 6 Wochen (bis 22.2.2025)" mindestens eine "Sammelmaßnahme" nach Afghanistan stattfinden solle, zitierte die Zeitung aus einem Brief einer bayerischen Behörde. Diese hatte sich demnach Anfang Januar an ein Gericht gewandt und mit dieser Begründung einen Antrag auf Abschiebehaft gestellt.

Faeser bestreitet Zusammenhang mit Wahltermin

Der geplante Abschiebeflug nach Afghanistan erfolgt in Reaktion auf die Messerattacke in Aschaffenburg, bei der am Mittwoch ein Mann und ein Junge getötet wurden. Der mutmaßliche Täter ist ein 28-jährige) Afghane, der zuvor schon mehrfach wegen Gewalttaten aufgefallen war. Deshalb war er immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Eigentlich hätte der Mann nach Bulgarien abgeschoben werden müssen, wo er zuerst in die EU eingereist war.