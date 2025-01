Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Heute gedenkt der Bundestag anlässlich des 80. Jahrestags – mit einem besonderen Gast.

In seiner jährlichen Gedenkstunde erinnert der Bundestag am Mittwoch (12.00 Uhr) an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkstunde steht im Zeichen des 80. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Nach einer Ansprache von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede, anschließend der Holocaust-Überlebende Roman Schwarzman. Die Gedenkstunde können Sie ab 12 Uhr oben im Livestream verfolgen.