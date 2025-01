Direktduell mit Beatrix von Storch

Die Privilegien des Adels seien bereits in der Weimarer Republik abgeschafft worden: "Da ist es nur konsequent, wenn wir auch die Adelstitel endlich im Mülleimer der Geschichte entsorgen", sagte Schwerdtner. In Richtung der AfD-Politikerin meinte sie: "Wer eine Demokratie auf Augenhöhe will, muss den Adel in die Schranken weisen und klarmachen, dass auch eine Beatrix von Storch nicht über uns allen steht." Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland etwa 60.000 bis 80.000 Nachfahren historischer Adelsfamilien.