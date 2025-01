Im vergangenen Jahr beschloss der Bundesrat eine Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes. Jetzt haben die Kommunen mehr Spielraum bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat für t-online gefragt: Sollte in Deutschland Ihrer Meinung nach ein generelles Tempolimit von 30 km/h in Innenstädten eingeführt werden?

Deutliches Bild bei Umfrage

Von den 5.000 befragten Bundesbürgern sprechen sich rund 30 Prozent für ein solches Vorhaben aus. Acht Prozent bleiben unentschieden bei der Frage. Weiter lässt sich in der Auswertung erkennen, dass die Zustimmung in städtischen Gebieten, wo eine höhere Bevölkerungsdichte herrscht, größer ausfällt als in dünner besiedelten Regionen. Zudem haben sich in der Befragung etwas häufiger Frauen als Männer für ein generelles Tempolimit ausgesprochen.