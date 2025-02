Wadephul sprach über Taurus-Lieferungen

Das Hauptthema war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. In einem Video des Anrufs sagte Wadephul, dass die Ukraine wohl bis Mai auf deutsche Taurus-Marschflugkörper warten müsse, falls die Union die Wahl gewinne. Als Grund gab er an, dass er mit einer schwierigen Regierungsbildung rechne. Er sehe die SPD oder die Grünen als Koalitionspartner.

Wadephul stellte in Aussicht, dass bei Waffenlieferungen Einschränkungen aufgehoben werden sollen. Scharfe Kritik äußerte er an Kanzler Olaf Scholz. "Wir sagten ihm, er solle schneller [bei Entscheidungen über Waffenlieferungen] sein", sagte er. Scholz hätte früher Panzer an die Ukraine liefern sollen.