Damit lag es an Klingbeil, den Preis für eine Regierungsbeteiligung im Sinne der SPD in die Höhe zu treiben – ohne dabei unter die Räder einer fast doppelt so starken Union zu geraten. Aus Sicht der SPD ist ihm das wohl gelungen: Die Sozialdemokraten bekamen sieben Ministerien zugesprochen – ebenso viele wie die CDU, die zudem den Bundeskanzler stellt. Die CSU kommt auf drei Ministerien.

Wer ist er abseits der politischen Bühne?

Nach seinem Studium und mehreren Auslandsaufenthalten kehrte Lars Klingbeil in seine Heimatstadt Munster zurück. Seit seinem Einzug in den Bundestag pendelt er regelmäßig zwischen seinem Wahlkreis und Berlin . Klingbeil ist leidenschaftlicher Fußballfan und Vereinsmitglied beim FC Bayern .

Zudem spielte er in seiner Jugend und darüber hinaus 14 Jahre lang als Gitarrist in einer Punkband. Seine Lieblingsband ist die Rockgruppe Rage Against the Machine.