Anton Hofreiter: Der Grünen-Politiker will dem geplanten Sondervermögen nur unter gewissen Voraussetzungen zustimmen. (Quelle: IMAGO/imago)

Eine Zustimmung der Grünen wäre nötig, um die erforderliche Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes zu erreichen. AfD und Linke haben bereits ihre Kritik an dem Vorhaben von Union und SPD vorgebracht.

"Wenn die Ukraine fällt, wird Russland dort nicht haltmachen", so Hofreiter weiter. "Außerdem fehlen in den Finanzzusagen an die Bundeswehr die Bereiche Cyberabwehr und Satelliten", sagte er. "Die müssen mit rein, denn bei Satelliten sind wir völlig abhängig von Amerika."