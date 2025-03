Unfall in TV-Show: Promi muss in Klinik

Das BSW reicht Klage gegen das Ergebnis der Bundestagswahl ein. Eine Überprüfung der Zweitstimmen in den Bundesländern brachte erstaunliche Differenzen zutage.

Am Mittwoch hat das BSW angekündigt, gegen das Ergebnis der Bundestagswahl vor dem Bundesverfassungsgericht Klage einreichen zu wollen. Die Partei von Sahra Wagenknecht will damit eine Neuauszählung der Stimmen erreichen, um zu prüfen, ob es zu Unregelmäßigkeiten zum Nachteil des BSW gekommen ist. Dem BSW hatten nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 13.435 Stimmen zum Sprung über die Fünfprozenthürde gefehlt.

Eine BSW-Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Antrag sei heute in Karlsruhe eingereicht worden, sagte sie. Im Laufe der Woche sollen weitere Klagen folgen. Laut des unabhängigen Informationsdienstes "Wahlrecht.de" hält man die Aussichten auf einen Erfolg der Klage allerdings für "sehr gering".

Ebenfalls am Mittwoch meldeten die Bundesländer der Bundeswahlleiterin ihre amtlichen Endergebnisse. Demnach hat sich die Zahl der gültig abgegebenen Zweitstimmen insgesamt um 7.425 erhöht. Auffällig ist, dass vor allem eine Partei von den nach oben korrigierten Zahlen der Landeswahlleiter profitiert: das BSW. 4.277 der nachträglich festgestellten Zweitstimmen entfallen auf die Wagenknecht-Partei, das sind rund 57,6 Prozent.

Zum Vergleich: Die Volkspartei SPD hat nach der Prüfung nur 840 Zweitstimmen mehr erhalten. Was aber ist die Ursache für die ungewöhnlich hohe Zahl an "aufgefunden" Stimmen für das BSW?

Laut "wahlrecht.de" soll es jedenfalls nichts mit der fehlerhaften Übertragung von Zahlen von den Gemeinden und Kommunen an die Bundeswahlleiterin am Wahlabend zu tun haben, wie in sozialen Medien bereits behauptet worden war. Vielmehr geht "wahlrecht.de" davon aus, dass die auffällig hohe Zahl an Zweitstimmen zugunsten des BSW mit der Position der Partei auf den Wahlzetteln zu tun haben könnte. Dort fand sich das Bündnis Sahra Wagenknecht nämlich weit unten, zudem in direkter Nachbarschaft zum Bündnis Deutschland, einer Kleinstpartei, die laut vorläufigem Ergebnis auf 79.012 Zweitstimmen gekommen ist.

BSW-Ergebnis hat erhebliche Konsequenzen

Was nun passiert sein könnte, so die Experten von "wahlrecht.de", ist eine Fehlkommunikation bei der telefonischen Schnellmeldung von Stimmen am Wahlabend. Dabei geben die Wahlvorsteher in den jeweiligen Stimmbezirken die Zahl der Stimmen für eine Partei an das zuständige Wahlamt durch. Obwohl das Auszählungsergebnis in der offiziellen Wahlniederschrift richtig eingetragen wurde, kann es bei dieser mündlichen Schnellmeldung zu einer Verwechslung gekommen sein – was die unterschiedlichen Werte zwischen vorläufigem und amtlichem Endergebnis erklären würde.

Der Grund wäre also banal: eine Namensähnlichkeit, genauer gesagt die unglückliche Positionierung des BSW auf dem Wahlzettel. Ähnliche hohe Stimmen-Differenzen soll es auch bei der Bundestagswahl 2009 bei der Piratenpartei, sowie 2013 bei der AfD gegeben haben.