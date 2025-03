In einer aktuellen Umfrage verlieren die Union und ihr Kanzlerkandidat deutlich an Rückhalt. Eine andere Partei erlebt dafür einen Höhenflug.

Die AfD hat in einer aktuellen Umfrage ihr bisheriges Rekordhoch erreicht und liegt nun bei 23 Prozent. Laut dem RTL/ntv-Trendbarometer rückt sie bis auf vier Punkte an die Union heran, die leicht an Zustimmung verloren hat und aktuell bei 27 Prozent steht.

66 Prozent der Ostdeutschen halten Merz für ungeeignet

Die Befragten zeigen zudem wenig Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Parteien. Nur 23 Prozent trauen der Union zu, mit den Herausforderungen in Deutschland am besten umzugehen – drei Punkte weniger als in der Vorwoche. Die AfD bleibt in dieser Frage stabil bei 11 Prozent, während die SPD und die Grünen jeweils niedrige einstellige Werte erreichen. Der Anteil derjenigen, die keiner Partei politische Kompetenz zuschreiben, ist auf 43 Prozent gestiegen.