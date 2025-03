Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) drängt auf die Einrichtung eines eigenständigen Digitalministeriums, wie es unter anderem die CDU im Wahlkampf vorgeschlagen hatte. In einem Positionspapier, das der Digitalrat der BDA an die Koalitionsverhandler von Union und SPD richtet, kritisiert die Vereinigung die bisherigen Ansätze der Bundesregierung als unzureichend und ineffektiv.

Zentral für den Erfolg eines eigenständigen Ressorts seien klare Kompetenzen, umfassende Durchgriffsrechte sowie eine eigene Budgethoheit, heißt es auch in dem Positionspapier. "Bislang arbeiten Bundesministerien oft unkoordiniert an Projekten. Das verzögert Prozesse und führt zu Ineffizienz und Doppelstrukturen", argumentiert die Arbeitgebervereinigung. Durch eine zentrale Steuerung könnten digitale Projekte gezielter priorisiert und effizienter umgesetzt werden.

Hessen als Vorbild für den Bund

Ein Digitalministerium könnte laut BDA auch einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten. "Die bisherige Antwort von 'mehr Personal' auf neue Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung würde abgelöst von der Antwort 'mehr Digitalisierung und mehr Automatisierung'", heißt es in dem Papier. Eine effizientere Verwaltung könne Unternehmen entlasten und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.

Über den praktischen Nutzen hinaus sieht die BDA in einem Digitalministerium die Chance, "ein Labor für moderne Behördenarbeit" zu schaffen und eine neue Arbeitskultur in der Verwaltung zu etablieren. Digitalisierung müsse nicht nur verwaltet, sondern aktiv gestaltet werden.

CDU forderte eigenes Ministerium im Wahlprogramm

Politisch war das Thema Digitalisierung längere Zeit im Kanzleramt aufgehängt. Dort hatte in den Jahren 2017 bis 2021 die CSU-Politikerin Dorothee Bär als Staatsministerin die Position als Beauftragte für Digitalisierung inne. Zuletzt war das Feld in der Ampelregierung ins Verkehrsministerium gewandert, das unter Volker Wissing (FDP) umbenannt wurde in "Bundesministerium für Digitales und Verkehr". Allerdings blieb die Zuständigkeit für einzelne Themenstränge auf verschiedene Häuser verteilt.

Die Forderung der Arbeitgeberverbände kommt nicht von ungefähr. Deutschland gilt im internationalen Vergleich als Nachzügler bei der Digitalisierung. Im Digital Economy and Society Index (DESI) der EU-Kommission liegt Deutschland regelmäßig nur im Mittelfeld, weit hinter Ländern wie Dänemark, Estland oder Finnland. Besonders in Bereichen wie digitale Verwaltung und digitale Infrastruktur hinkt Deutschland hinterher. Während in Estland beispielsweise Behördengänge nahezu vollständig online erledigt werden können, ist in Deutschland noch immer oft ein persönlicher Besuch notwendig.