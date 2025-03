In einem Schreiben an die CDU-Politikerin bieten Katharina Dröge und Britta Haßelmann, die Co-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, Klöckner an, sich am Montag in der Fraktionssitzung den Grünen-Abgeordneten als Kandidatin zu präsentieren. In dem Schreiben heißt es dazu: "Der medialen Berichterstattung entnehmen wir allerdings, dass Sie dieses Angebot zur Vorstellung nicht nur den demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag gemacht haben, sondern auch in Erwägung ziehen, eine Vorstellung auch bei der Fraktion der 'Alternative für Deutschland' anzubieten."