In Deutschland wurde in den vergangenen Wochen heftig über die Migrationspolitik diskutiert. Ein Vorstoß der Union bestimmte die Tage kurz vor der Bundestagswahl. Auch in den europäischen Nachbarländern ist das Vorgehen der Bundesrepublik ein Thema und teils auch Stein des Anstoßes. So liefen am Samstag rechte Demonstranten an der Grenzen zwischen Görlitz und Zgorzelec auf.