Aktualisiert am 01.04.2025 - 05:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dem neuen Bundestag gehören die Liberalen nicht mehr an. Der frühere Fraktionschef Dürr, der als einziger Kandidat für den FDP-Vorsitz nominiert ist, zieht seine Lehren aus der Wahlniederlage.

"Wir hatten den Anspruch, im Land wirklich etwas zu verändern", sagte Dürr weiter. "Das ist uns nicht ausreichend gelungen, das ging in der Ampel einfach nicht. Dafür haben wir die Quittung bekommen." So hätte die FDP darauf dringen müssen, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 das Programm der Ampelkoalition aus SPD , Grünen und FDP neu aufzustellen.

Wahlniederlage als Chance für einen Neustart

Musks radikale Einschnitte in die US-Verwaltung seien zwar übertrieben. "Aber die Idee dahinter stimmt", sagte Dürr. "Auch in Deutschland wirkt der Staat wie ein zugewachsener, verrückter Urwald. Er muss aber so flott und problemlos funktionieren wie eine Banking-App."