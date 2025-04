Briefe an alle 18-jährigen

Die kommende Regierung orientiert sich beim Wehrdienst am schwedischen Modell. Damit handelt sie sich auch rechtliche Schwierigkeiten ein.

Nicht zuletzt wegen der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus und seiner außenpolitischen Abkehr von Europa rückte die Frage einer Wehrpflicht in den Koalitionsverhandlungen in den Vordergrund. Die Union wollte eine Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Pflicht erreichen. Letztlich einigte sich die Koalition auf Neuregelungen für einen Wehrdienst. Ein Überblick über die von Union und SPD festgeschriebenen Beschlüsse:

Freiwilliger Wehrdienst

"Wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert", heißt es im Vertrag. Dies knüpft an Überlegungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an. Wer 18 Jahre alt wurde, sollte einen Brief mit einer Einladung zum Wehrdienst mit einer Dauer zwischen 6 und 23 Monaten erhalten: Männer mussten ihn beantworten, Frauen nicht.