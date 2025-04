Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase. Nach zwei Rezessionsjahren wurde für 2025 allenfalls ein Mini-Wachstum erwartet. Doch der Handelskonflikt mit den USA und Donald Trumps Zölle haben diese Hoffnungen zunichtegemacht. In der am Donnerstag vorgestellten Gemeinschaftsdiagnose zur Wirtschaftslage rechnen Deutschlands führende Wirtschaftsinstitute für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.