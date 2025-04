Steckbrief Wolfram Weimer

Gründer eines eigenen Verlags

Er gründete gemeinsam mit seiner Frau die Weimer Media Group. Das in Bayern ansässige Unternehmen verlegt mehrere Magazine, darunter "The European", den "Wirtschaftskurier" und "Markt und Mittelstand". Es veranstaltet jährlich die Verleihung des Freiheitspreises der Medien. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck.