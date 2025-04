Doch mit seinen nachgelieferten Erklärungen überzeugt Spahn längst nicht mehr alle, auch in der CDU nicht. "An solchen Stellen entsteht der Eindruck, dass der CDU der Kompass völlig abhandengekommen ist", kritisiert etwa der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, in der "taz".

Spahns Verbindungen zu Trump-Republikanern

Die Sorge, was Jens Spahn mit der CDU wirklich vorhat, rührt aber nicht nur von seinen Vorstößen zum Umgang mit der AfD her. Noch etwas anderes macht linken Gegnern und Teilen der Partei Sorge: die Befürchtung, er wolle die CDU in eine Partei nach Art der Republikaner von Donald Trump umbauen. Nur etwas weniger schmuddelig.

Aus seinen Sympathien für die Republikaner macht Spahn keinen Hehl. Den früheren US-Botschafter in Berlin und Trump-Vertrauten Richard Grenell nennt er einen Freund. Vor knapp einem Jahr reiste Spahn in die USA, um den Parteitag der Republikaner zu besuchen. Sie machten Donald Trump abermals zu ihrem Präsidentschaftskandidaten.

In einem Interview mit dem "Spiegel" findet Spahn Gefallen an Trumps Politik. "Hinter einer übertriebenen, teils abstoßenden Rhetorik", sagt Spahn damals, "sehe ich in der Sache politische Ansätze, die mich nicht schockieren, sondern die andere Gesellschaften und Politiker auch umtreiben."

Das Interview ist ein Jahr alt, es ist vor den jüngsten Irrnissen des Donald Trump entstanden. Aber eben auch nach Trumps zwischenzeitlicher Niederlage gegen Joe Biden, die Trump nicht anerkennen, ja sogar rückgängig machen wollte. Nach Trumps Anruf bei einem Amtsträger in Georgia, in dem er ihn aufgefordert hatte, noch "Stimmen zu finden". Und nachdem seine Anhänger das Kapitol gestürmt hatten.

"Natürlich musste man das aufklären", sagt Spahn dazu in dem Gespräch, "aber muss man deshalb gleich eine Diktatur aufziehen sehen?" Er "sehe einfach nicht", dass Trump oder die Republikaner "autoritären Mitteln das Wort reden". Es ist auch damals ein verblüffend wohlwollender Blick auf Trumps Republikaner.

Ein Horrorszenario – und eine Alternative

Das Horrorszenario, das man sich nun in der linken Opposition über Jens Spahn erzählt, geht so: Er könne Friedrich Merz als Fraktionschef das Leben so schwer machen, dass die Koalition mit der SPD irgendwann platze. Merz fege es aus dem Kanzleramt, und für Spahn sei der Weg frei, um möglicherweise schon in dieser Legislaturperiode eine Minderheitsregierung mit der AfD zu bilden.