Die SPD hat ihre Minister und Ministerinnen bekanntgegeben, darunter auch Stefanie Hubig. Die Ministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz soll nun für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zuständig sein. Der politische Betrieb in Berlin ist für sie nichts Neues: Von 2014 bis 2016 war sie bereits Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz unter dem damaligen Justizminister Heiko Maas (SPD).

Mit Hubig übernimmt eine erfahrene Politikerin das Amt, sie hatte bereits einige politische Ämter inne. Neben ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin im Bundesjustizministerium und Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz war sie Präsidentin der Kultusministerkonferenz und in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz tätig.

Steckbrief Stefanie Hubig

Beruf: Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz

Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg

Als promovierte Rechtswissenschaftlerin kennt sie sich in dem Gebiet aus. Die designierte Bundesjustizministerin konnte sich bereits als Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz profilieren. Damals musste sie inmitten der Corona-Pandemie das Schulchaos verwalten. In ihrer Tätigkeit als Präsidentin der Kultusministerkonferenz war sie auch immer mit ihren Kollegen und Kolleginnen der Länder im Austausch.