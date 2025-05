Die Spitzen von Union und SPD waren sich am Montag noch sicher: Ihre Mehrheit im Bundestag von 328 Sitzen ist zwar nicht überwältigend, es würden aber genug ihrer Abgeordneten Friedrich Merz zum neuen deutschen Bundeskanzler wählen. Diese vermeintlich sichere Rechnung ist geplatzt. Im ersten Wahlgang erhielt Merz keine Mehrheit, ein Novum in Deutschland.

Bodo Ramelow (Linke)

In diesem dritten Wahlgang kam es dann zum Skandal: Der Vorsitzende der Thüringer FDP , Thomas Kemmerich, bekam die einfache Mehrheit des Landtags, und das, obwohl seine Partei nur knapp die Fünfprozenthürde übersprungen hatte. Möglich wurde das, weil er nicht nur die Stimmen der FDP und großer Teile der CDU erhielt, sondern auch die AfD-Fraktion für ihn stimmte, anstatt für ihren eigenen Kandidaten. Kemmerich nahm die Wahl an und wurde Ministerpräsident.

Heide Simonis (SPD)

Ein weiterer Wahlkrimi ereignete sich 2005 bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) scheiterte in vier Wahlgängen an der Wiederwahl, eine Rekordzahl. Sie wollte eigentlich in eine Koalition mit den Grünen und dem SSW, der Partei der dänischen Minderheit, treten; gemeinsam wären die Parteien auf die 35 Sitze gekommen, die mindestens für eine absolute Mehrheit nötig gewesen wären.