Zwangsarbeiter (Archivbild): Mehr als zwanzig Millionen Menschen wurden während des Dritten Reichs zu Zwangsarbeit herangezogen. Viele in deutschen Unternehmen. (Quelle: Landeszentrale für politische Bildung/Staatsarchiv Bremen)

Zum 80. Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs meldet sich auch die deutsche Wirtschaft. Fast fünfzig Konzernchefs bekennen sich zur Verstrickung ihrer Unternehmen an den Verbrechen des NS-Regimes.

Mehr als zwanzig Millionen Menschen mussten nach 1939 in Deutschland Zwangsarbeit leisten. Die deutsche Wirtschaft wollte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oftmals nicht mehr daran erinnern. Erst in den 1990er-Jahren wurde zögerlich ein Entschädigungsfonds eingerichtet. Nun zum 80. Jahrestag des Kriegsendes bekennen sich zahlreiche deutsche Konzernchefs zur Mitschuld ihrer Unternehmen während des Dritten Reichs.

Erklärung von Unternehmen wie Adidas bis Volkswagen

In einer "Erklärung deutscher Unternehmen zum 8. Mai" übernehmen sie Mitverantwortung für den Aufstieg Adolf Hitlers und dessen Verbrechen. In der Erklärung, über die die "Süddeutsche Zeitung" zuerst berichtete, heißt es: "Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 wäre ohne das Versagen der damaligen Entscheidungsträger in Politik, Militär, Justiz und Wirtschaft nicht denkbar gewesen." Weiter heißt es: "Deutsche Unternehmen trugen dazu bei, die Herrschaft der Nationalsozialisten zu festigen. Auf ihren eigenen Vorteil bedacht, waren viele Unternehmen und ihre damaligen Akteure verstrickt."