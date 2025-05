Der Wehrbeauftragte gilt als "Anwalt der Soldatinnen und Soldaten" in der Bundeswehr. Nach der SPD-Frau Eva Högl soll das Amt nun der langjährige CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte übernehmen. Am heutigen Mittwoch soll der Bundestag den 56-Jährigen in das neue Amt wählen. Er weiß, wovon er spricht: Der Niedersachse hatte sich nach der Schule in einem Panzerbataillon zum Reserveoffizier ausbilden lassen.