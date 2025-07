Die SPD will zu Brosius-Gersdorf stehen, heißt es aus Fraktionskreisen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, sagte am Freitag im Bundestag: "Es ist kein guter Tag für die Demokratie in diesem Land." Er sprach von einer Hetzjagd gegen Brosius-Gersdorf.

Wiese machte zugleich seine Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der Union deutlich. Denn am Montag habe es im Richterwahlausschuss noch eine Mehrheit für alle drei Kandidaten gegeben. Am Freitagmorgen hatte die Union dann vorgeschlagen, die Abstimmung über Brosius-Gersdorf wegen angeblichen Plagiatsverdachts zu verschieben. In Richtung der Fraktion von CDU und CSU fügte Wiese hinzu: "Wir als SPD haben in den vergangenen Wochen bei wirklich schwierigen Entscheidungen, die unsere ganze Fraktion sich verdammt schwer gemacht hat, gestanden. Und ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen."