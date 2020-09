ARD-"Deutschlandtrend"

Union weiterhin stark, SPD verliert leicht

18.09.2020, 07:37 Uhr | AFP

In der Corona-Krise legte die Union an Beliebtheit zu. Wie ein aktueller "Deutschlandtrend" zeigt, können sich die Konservativen weiterhin dort halten. Doch bei SPD und Grünen tut sich was.

Die Union bleibt ein Jahr vor der Bundestagswahl im Umfragehoch. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden unverändert 36 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme der CDU/CSU geben, wie der aktuelle "Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin" ergab.

Die Grünen verbesserten sich im Vergleich zu Anfang September um einen Punkt auf 20 Prozent. Die SPD verlor einen Punkt auf 16 Prozent. Die AfD erreichte unverändert zehn Prozent. Die Linke verbesserte sich um einen Punkt auf acht Prozent, die FDP büßte einen Punkt ein und lag bei fünf Prozent.

Für den "Deutschlandtrend", der am Freitag im ARD-"Morgenmagazin" ausgestrahlt werden soll, befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1051 Wahlberechtigte in Deutschland. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 bei einem Anteilswert von fünf Prozent und bis 3,1 bei einem Wert von 50 Prozent.