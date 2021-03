Landtagswahl in Baden-Württemberg

In diesen Wahlkreisen hängen die Grünen die CDU ab

Grüne gewinnen in Baden-Württemberg: Kretschmann hält sich alles offen und bringt so auch einen Regierungswechsel ins Spiel. (Quelle: Reuters)

Winfried Kretschmanns Grüne können bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg über ein Top-Ergebnis jubeln, die CDU versinkt im Tal der Tränen. Hier können Sie sehen, welche Partei wo erfolgreich war.

Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg haushoch gewonnen und können sich die Koalitionspartner aussuchen. Die bisher mitregierende Südwest-CDU stürzte am Sonntag in ihrer einstigen Hochburg ab und steuert auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte zu.

Insgesamt waren 7,7 Millionen Menschen aufgerufen, über einen neuen Landtag abzustimmen. Darunter sind etwa 500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent. In welchem der 70 Wahlkreise aber hatten die Grünen die Nase vorn, wo die Christdemokraten? Konnten SPD, FDP oder die AfD ein Direktmandat gewinnen?

Im Vergleich zur Bundestagswahl haben Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg nur eine Stimme. Mit dieser wird der Kandidaten einer Partei aus seinem Wahlkreis gewählt – und damit gleichzeitig auch die Partei des Kandidaten. Die Stimme wird also zweimal gewertet. In unserer interaktiven Grafik können Sie die den Stand der bisherigen Ergebnisse, sortiert nach Wahlkreisstimmen, in den einzelnen Abstimmungskreisen einsehen:

Das Ergebnis in den Wahlkreisen bei der Landtagswahl dokumentiert die Dominanz der Grünen bei der Landtagswahl – sie gewinnen deutlich mehr Direktmandate als die CDU. Besonders in größeren Städten wie Stuttgart oder Karlsruhe entscheiden grüne Kandidaten das Rennen für sich – der Vorsprung vor den Mitbewerbern der anderen Parteien ist hier besonders deutlich. Die CDU kann lediglich noch in einigen ländlich geprägten Wahlkreisen gewinnen, aber auch dort ist das Rennen oft knapp.