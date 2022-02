Steinmeier wiedergewählt

"Echter Glücksfall für unser Land"

13.02.2022, 15:53 Uhr | dpa, lw

Bereits vor der Wahl galt Frank-Walter Steinmeier als Favorit, das Amt des Bundespräsidenten weiterzuführen. Nun wurde seine Wiederwahl durch eine große Mehrheit bestätigt. Die Reaktionen im Überblick.

Frank-Walter Steinmeier bleibt deutscher Bundespräsident. Die Bundesversammlung bestätigte den 66-Jährigen am Sonntag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Steinmeier, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert wurde, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Nach seiner Wiederwahl kommen Glückwünsche von vielen Seiten. Ein Überblick:

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte: "Frank-Walter Steinmeier wirkt als starke Stimme für den demokratischen Zusammenhalt. (...) Unsere Gesellschaft ist – nicht erst seit der Pandemie – hohen Fliehkräften ausgesetzt. Da ist die besonnene und glaubwürdige Haltung Frank-Walter Steinmeiers an der Spitze des Staates ein Segen." Er sei ein "echter Glücksfall für unser Land".

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gratulierte ebenso in einer Mitteilung: "Frank-Walter Steinmeier hat das höchste Staatsamt in den vergangenen Jahren mit Umsicht, Menschlichkeit und Weitsicht ausgeführt." Steinmeier sei eine erfahrene Persönlichkeit und genieße in Deutschland sowie international hohes Ansehen. "Gerade in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten braucht unser Land einen Bundespräsidenten, der für das Gemeinwohl einsteht und den Gedanken von Freiheit und Demokratie lebt", unterstrich Wüst.

"Er ist ein hervorragender Bundespräsident"

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den Richtigen, um die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Er habe in den vergangenen Jahren bewiesen, wie er in der Lage sei, "dieses Land zusammenzuführen, für Solidarität, für Offenheit, für ein Miteinander zu werben und einzustehen", sagte Giffey am Sonntag dem Fernsehsender Phoenix am Rande der Bundesversammlung in Berlin. "Das ist genau das, was wir jetzt brauchen."





Zweite Amtszeit: Um dieses Thema muss sich Steinmeier dringend kümmern



Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte dem wiedergewählten Bundespräsidenten. Auf Twitter schrieb er: "Frank-Walter Steinmeier hat den Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Zeiten Orientierung gegeben und mit Herzblut das höchste Amt im Staat bekleidet. Ich bin froh, dass er dies weiterhin tun wird. Herzlichen Glückwunsch, lieber Bundespräsident!".

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) fand bereits vor der bestätigten Wiederwahl lobende Worte für Steinmeier: "Er ist ein hervorragender Bundespräsident & starker Mahner für Demokratie & gesellschaftlichen Zusammenhalt. Herzlichen Glückwunsch!", schrieb Özdemir auf Twitter.

"Auf die kommenden fünf Jahre"

"Er ist eine berechenbare Größe und eine Stimme für das Beste, was unsere Demokratie ausmacht. Gerade in diesen innen- und außenpolitisch herausfordernden Zeiten ist das von großer Bedeutung", twitterte FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner nach der Wiederwahl.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach Steinmeier auf Twitter ebenfalls sein Vertrauen aus: "Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland in den letzten 5 Jahren als Bundespräsident gut nach außen repräsentiert, nach innen zusammengehalten & unserem Land gutgetan. Mit seiner Bestätigung im Amt geben wir ihm für seine 2. Amtszeit das Vertrauen. Und das aus tiefer Überzeugung", so Kretschmer.



Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fügte ihren Glückwünschen auf Twitter hinzu: "Alles Gute für die kommenden fünf Jahre und auf dass Sie unser Land weiterhin mit Herz und Hand vertreten."