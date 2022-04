Im Bundestag

Scholz: Kein Diktatfrieden für die Ukraine

06.04.2022, 14:40 Uhr | t-online

Olaf Scholz hat sich eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. Das zentrale Thema: der Ukraine-Krieg. Das sagte der Kanzler zur Lieferung von Waffen und der Unabhängigkeit von Russland.

Die Bundesregierung steht unter Druck: Im Ukraine-Krieg wird ihr zögerliches Handeln vorgeworfen – und auch die angestrebte Unabhängigkeit von Russland mit Blick auf Gas, Öl und Kohle stellt sie vor Herausforderungen.

Lesen Sie hier nach, wie der Kanzler auf die Fragen der Abgeordneten reagierte:

14.22 Uhr: Die Befragung von Kanzler Olaf Scholz ist beendet.

14.12 Uhr: Auf Nachfrage nach finanziellen Entlastungspaketen erklärt der Kanzler, dass auch das zweite Entlastungspaket noch vor der Sommerpause des Bundestags erwartet werden könne.

14.04 Uhr: Ein CDU-Politiker greift erneut das Thema Waffenlieferungen auf und fragt, warum die Regierung den Bitten der Ukraine nach Panzerlieferungen nicht nachkommt. Der Kanzler argumentiert, dass Deutschland nur in Abstimmung mit seinen Partnern in Europa und der Nato handelt.

13.56 Uhr: Janine Wissler, Parteivorsitzende der Linken, kritisiert, dass die Sanktionen gegen Russland bisher wenig Wirkung gezeigt hätten. Der Kanzler erklärt, dass man mit einem Durchsetzungsgesetz für Sanktionen mehr Handlungsmöglichkeiten schaffen wolle.

13.48 Uhr: Aus dem Plenum kommt die Frage, ob die Energie aus Russland nicht am besten durch Kernkraft ersetzt werden könne. Scholz sagt daraufhin: "Das ist kein guter Plan." Die Atomkraftwerke seien nicht für einen Weiterbetrieb vorbereitet, außerdem habe sich Deutschland aus gutem Grund entschieden, den Betrieb auslaufen zu lassen.

13.39 Uhr: "Der russische Präsident hat sich mehrfach verrechnet", sagt Scholz in seiner Antwort auf eine Frage der SPD-Politikerin Dagmar Andres. Putin habe nicht nur den Widerstand der Ukrainer, sondern auch die Einigkeit in Europa unterschätzt. Außerdem sagt Scholz, die von der Ukraine angebotene Neutralität bei einem Ende des russischen Angriffskriegs sei ein "großes Zugeständnis gegenüber dem Aggressor". Zugleich stellte er klar: "Es darf nicht auf einen Diktatfrieden hinauslaufen."

13.32 Uhr: Der AfD-Abgeordnete Leif-Erik Holm spricht die finanzielle Belastung der Bürger in Deutschland an. "Wann kommt die Entlastung?" – so die Frage an Scholz. Der Kanzler empfiehlt dem AfD-Politiker, in seine eigenen Unterlagen zu schauen und sich mit dem Gesetzgebungsprozess vertraut zu machen.

13.26 Uhr: Grünen-Politikerin Filiz Polat macht mit ihrer Frage auf eine mögliche Diskriminierung der ukrainischen Roma-Minderheit aufmerksam. Scholz versichert daraufhin, dass keine Gruppe der Flüchtlinge in Deutschland Diskriminierung erfahren dürfe.

13.21 Uhr: Zu Kohle-, Öl- und Gaslieferungen aus Russland sagt Scholz: "Jetzt erst recht werden wir uns unabhängig machen." Das Kabinett habe heute mit dem "Osterpaket" einen wichtigen Beitrag dazu geleistet.

13.17 Uhr: "Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind willkommen", betont Scholz. Er wünscht sich, dass sich Bund und Länder mit Blick auf die Hilfen für die in Deutschland angekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer schnell einigen.

13.13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz übernimmt das Wort. Auch er thematisiert zunächst die Gräueltaten in Butscha. Er fordert den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu auf: "Beenden Sie diesen Krieg, sofort!" Solange die russischen Truppen nicht abgezogen sind, werde Deutschland die Ukraine unterstützen – auch mit Waffenlieferungen.

13.00 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Sitzung. Zu Beginn lenkt sie die Aufmerksamkeit auf das Massaker im ukrainischen Butscha. "Wir müssen alles dafür tun, um die Ukraine stärker zu unterstützen", sagt sie.