In Krankenhäuser eingeliefert

Verletzte und Festnahmen bei rechter Demo in Zwickau

02.05.2022, 01:33 Uhr | AFP

In Zwickau marschieren Rechtsextreme auf: Am Rande der Demonstration kam es zu Gewalttaten. (Quelle: Finn Becker/imago images)

Bei einer Demonstration von Rechtsextremen sind am Sonntag in Dresden mehrere Menschen verletzt worden. Am Bahnhof waren die Extremisten auf einen anderen Zug losgegangen.

Am Rande einer Demonstration der rechtsextremen Partei Der III. Weg ist es am Sonntag zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten gekommen. Am Vormittag attackierten Angreifer aus dem rechten Spektrum einen aus Dresden kommenden Zug, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Mehrere Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Landfriedensbruchs ein.

Bei der Rückreise wurden nach Angaben der Bundespolizei am frühen Abend in Crimmitschau vier Menschen verletzt, als sie nach dem Ausstieg aus einer S-Bahn von linken Gegendemonstranten angegriffen wurden. Dabei seien laut Zeugenaussagen auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Suche nach Tatverdächtigen blieb zunächst ohne Erfolg. Auch in diesem Fall wurden Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs eingeleitet.