Rhetorische Verrenkungen: Thomas Kutschaty, SPD-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, und Lars Klingbeil, SPD-Chef, am Montag in Berlin. (Quelle: dpa-bilder)

Wir kämpfen zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen? Sollte man meinen, doch nicht so bei Klingbeil. Verlieren sagt man als SPD-Chef einfach nicht so gerne.

Also sagt Klingbeil, als er am Montagvormittag im Willy-Brandt-Haus neben NRW-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty steht, lieber Folgendes: "Wir haben zusammen gekämpft, und wir haben zusammen nicht das Ergebnis geschafft, das wir uns alle gewünscht haben." Was schon nicht schlecht ist, aber Klingbeil kann es noch in einer schöneren Variante, wie er etwas später beweist: "Wir kämpfen zusammen, wir gewinnen zusammen, aber: so wie gestern fahren wir auch Ergebnisse ein, die wir uns anders gewünscht hätten."

Womit man schon genau bei dem Thema angekommen wäre, das die SPD neben der mangelnden Mobilisierung ihrer Anhänger als wichtigsten Grund für die Niederlage ausgemacht hat: mangelhafte Kommunikation. Beim Thema Preissteigerungen, dem laut Umfragen wichtigsten für die Wähler in NRW, habe man es nicht geschafft, das Gute, was man etwa mit den zwei Entlastungspaketen tue, gewissermaßen auch an den Mann und die Frau zu bringen.

Was auf den ersten Blick eine vergleichsweise bequeme Analyse ist, denn sie bedeutet ja auch, dass man mit den Entlastungspaketen an sich eigentlich schon alles richtig gemacht hat. Auf den zweiten Blick aber erschüttert sie das Selbstverständnis der SPD: Denn offensichtlich hat auch eine gewonnene Bundestagswahl das Grundvertrauen nicht wiederherstellen können, dass die Sozen das mit der sozialen Gerechtigkeit schon irgendwie am besten regeln. Was aber ist dann ihr Markenkern?

Und was bedeutet das alles für die Dreisamkeit in der Ampelregierung? "Ich bin generell ein Mensch, der sich sehr wenig Sorgen macht. Und das ist in diesem Fall auch so", sagt Klingbeil dazu. Dem Kanzler Olaf Scholz will ohnehin niemand die Schuld zuschieben. Es gebe viel zu tun, "und das wissen alle drei Ampelpartner". Er glaube, dass sich die Folgen "in Grenzen halten" – und sich "alle darauf besinnen, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben".

Das klingt dann schon ein wenig nach Selbstbeschwörung. Denn hinter vorgehaltener Hand heißt es aus der SPD, man gehe natürlich davon aus, dass sich gerade die FDP jetzt sichtbarer machen wolle – auch in Abgrenzung zu den Grünen.

CDU: Gute Laune – und jetzt?