Noch sind die gestiegenen Energiepreise nicht voll bei den Menschen angekommen ÔÇô sagt die Gr├╝nen-Chefin und k├╝ndigt weitere Entlastungen im Herbst und Winter an. Die Finanzierung k├Ânnte in der Koalition zu Streit f├╝hren.

Die Gr├╝nen-Vorsitzende Ricarda Lang hat f├╝r den Herbst und Winter ein weiteres Entlastungspaket angek├╝ndigt. Dieses k├Ânne auch ein Folgeangebot f├╝r das Neun-Euro-Ticket im ├Âffentlichen Nahverkehr beinhalten, sagte Lang der "Bild am Sonntag". "Wir lassen jetzt untersuchen, ob Menschen wegen des Tickets wirklich vom Auto auf die Bahn umsteigen. Sollte das so sein, m├╝ssen wir in der Koalition unbedingt dar├╝ber reden, wie wir an diesen Erfolg ankn├╝pfen k├Ânnen", so Lang.