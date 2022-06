Steigende Energiepreise: SPD regt Sonderzahlung für Arbeitnehmer an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den Partnern der G7-Staaten nach L├Âsungen f├╝r die Energiekrise und die steigende Inflation suchen. "Viele Dinge, die wir einkaufen, sind teurer geworden. Lebensmittel, aber eben ganz besonders die Preise f├╝r Energie. Das merken wir an der Tankstelle , das merken wir, wenn wir die Heizrechnung bezahlen m├╝ssen. Heiz├Âl, Gas, alles viel teurer als noch vor einem Jahr. Deshalb m├╝ssen wir uns darauf vorbereiten", sagte Scholz in seiner am Samstag ver├Âffentlichten Videobotschaft "Kanzler kompakt" vor dem G7-Gipfel in Elmau. Deutschland m├╝sse sich mit anderen absprechen, was zu tun sei.

Klingbeil: "Wir m├╝ssen abfedern"

SPD-Fraktionschef Rolf M├╝tzenich brachte Sonderzahlungen an Arbeitnehmer zur Existenzsicherung ins Spiel. "Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich auf Einmalzahlungen an die Besch├Ąftigten verst├Ąndigen, um besonders schwierige Momente in den n├Ąchsten Monaten abzufedern, dann k├Ânnte auch der Staat dies sinnvoll erg├Ąnzen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er betonte jedoch auch: "Wir werden nicht alles abfedern k├Ânnen." Kanzler Scholz will am 4. Juli in einer "Konzertierten Aktion" zusammen mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber dar├╝ber beraten, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist.