Bundestag beschließt mehr Strom aus Kohlekraftwerken

Bundestag senkt Temperaturen in B├╝ros

Angesichts der sich anbahnenden Energiekrise in Deutschland will der Bundestag k├╝nftig seine R├Ąume im Winter weniger heizen und im Sommer weniger k├╝hlen. Der ├ältestenrat hat am Donnerstag beschlossen, dass die B├╝ror├Ąume f├╝r Abgeordnete, ihre Mitarbeiter und die Bundestagsverwaltung im Winter nur noch auf 20 statt bisher 22 Grad erw├Ąrmt werden. Sorgten die Klimaanlagen bisher im Sommer je nach Au├čentemperatur f├╝r angenehme 24 bis 26 Grad, werden es k├╝nftig 26 bis 28 Grad sein. ├ťber das Energiespar-Konzept hatte der "Tagesspiegel" zuvor berichtet.