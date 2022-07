Ablösung von Ukraine-Botschafter Melnyk: AfD-Politiker schockiert mit Nazi-Vergleich

In der Ukraine-Krise kommen wenig inhaltliche VorstĂ¶ĂŸe von AfD-Politikern. Doch ein Bundestagsabgeordneter fĂ€llt nun auf – mit einem Nazi-Skandal.

Der Bundesabgeordnete und außenpolitische Sprecher der AfD, Petr Bystron, hat mit einer Fotomontage am Dienstag auf Twitter fĂŒr große Irritationen gesorgt. Auf dem Bild waren bekannte deutsche Politiker zu sehen – unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, seine VorgĂ€ngerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Karl Lauterbach –, von denen winkende Aufnahmen so geschnitten wurden, dass sie scheinbar einen Hitlergruß in Richtung des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk zeigen. Die Überschrift: "Bye, bye Melnyk – Deutsche Politiker winken zum Abschied!"