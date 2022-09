"Arrow 3": Die deutsche Raketenabwehr der Zukunft?

Israel nutzt "Arrow 3" seit 2017

Eine "Arrow 3"-Batterie besteht aus einer oder mehreren mobilen Abschussrampen, einem Suchradar und einer Leitstelle. Die Raketen haben eine maximale Reichweite von 2.400 Kilometern und erreichen eine Flughöhe von mehr als 100 Kilometern – sie verlassen also die Erdatmosphäre. Dort trennen sich die einzelnen Sprengköpfe der Rakete ab und werden vom Leitradar ins Ziel gelenkt. Die Sprengköpfe können auch atomare, biologische oder chemische Raketen sicher zerstören – selbst dann, wenn sie bis zu 50 Meter weit am Ziel vorbeifliegen.

In Israel ist "Arrow 3" seit Anfang 2017 als Teil der Raketenabwehr im Regelbetrieb. Das System dient dort vor allem zum Schutz gegen mögliche iranische Angriffe mit Mittelstreckenraketen. In Deutschland wird schon länger über die Beschaffung eines neuen Raketenabwehrsystems diskutiert. Die Zahl der "Patriot"-Batterien ist seit den 1990er-Jahren von 36 auf zwölf gesunken. Diese dienen zum Beispiel der Verteidigung von Atomkraftwerken, können aber keine Mittel- oder Langstreckenraketen abfangen. Auch das in Deutschland entwickelte System "Iris-T" kann feindliche Raketen nur in einem sehr begrenzten Umkreis abfangen.

"Arrow 3" offen für Nato-Partner

Zerfällt Russlands Armee in der Ukraine? : Ukraine: "Die Wende in diesem Krieg"

Nach dem Treffen mit Israel Regierungschef Lapid sagte Kanzler Scholz, dass sich auch Deutschlands Nachbarländer an "Arrow 3" beteiligen könnten, "wenn das gewünscht wird". Möglich macht das die dezentrale Struktur des Systems: So müssten zum Beispiel Polen oder Dänemark nur die mobilen Abschussrampen anschaffen, während sie ihre Ziele vom Radar in Deutschland erhalten könnten. Scholz hatte bei einer Rede in Prag kürzlich den Aufbau einer gemeinsamen Luftabwehr in Nordeuropa angekündigt und eine deutsche Führungsrolle betont.