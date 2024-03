Derzeit rollen Hunderte Militärfahrzeuge durch Deutschland, im Rahmen der "Quadriga"-Übung der Bundeswehr. Das Ziel: Strategische Verlegungen von Truppen in Europa zu trainieren. Denn wenn es zu einem Ernstfall an der Ostflanke der Nato kommt, wird Deutschland zum Drehkreuz für Materialverlegungen aus einigen Teilen Europas. Jetzt soll überprüft werden, wie sich die Kolonnen auf Autobahnen und Landstraßen verhalten. Doch eigentlich will die Bundeswehr so wenig wie möglich auf Straßen unterwegs sein. Sie setzt auf die Bahn.