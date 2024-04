Die Fachleute von Pistorius haben schon vor Wochen ausgerechnet, dass der Einzelplan 14 um mindestens 4 bis 6,5 Milliarden Euro steigen müsse, um notwendige neue Investitionen in neue Waffensysteme zu starten. Zudem sei dieses Plus nötig, damit Deutschland die sogenannte Zwei-Prozent-Quote der Nato bei den Verteidigungsausgaben erreicht. Auch das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für die Bundeswehr ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits vollständig für Ausgabenprojekte verplant.

Pistorius: "Im Zweifel über zusätzliche Schulden reden"

Pistorius geht bei seinem Gesuch auf Konfrontationskurs mit dem Finanzminister: Schon in einem ZDF-Interview am vergangenen Montag hatte Pistorius für Unterstützung für mehr Geld für die Bundeswehr geworben. Dabei schloss er auch die Aufnahme neuer Schulden nicht aus. "Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen", so der Verteidigungsminister, "in dieser Koalition oder in der nächsten".