Nutella-Eis kommt in diese Supermärkte

Formel 1: Krimi um die Pole in Imola

ZDF-Reihe: Beste Quote seit zwölf Jahren

"Brauchen Männer und Frauen" Högl und Günther wollen Wehrpflicht auch für Frauen Von afp 18.05.2024 - 19:05 Uhr Lesedauer: 2 Min. Über eine Rückkehr der Wehrpflicht wird heiß diskutiert. (Symbolfoto) (Quelle: Juliane Sonntag/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Die Rückkehr der Wehrpflicht wird schon länger diskutiert. Jetzt fordern die Wehrbeauftragte und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, dass auch Frauen einbezogen werden.

Die Bundestags-Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) haben sich für eine Wehrpflicht auch für junge Frauen ausgesprochen. "Es wäre nicht mehr zeitgemäß, nur junge Männer in den Blick zu nehmen", sagte Högl der "Augsburger Allgemeinen" vom Samstag. Günther nannte eine Wehrpflicht auch für Frauen "in Zeiten der Gleichberechtigung selbstverständlich".

Beide machten allerdings auch deutlich, dass sie keine Rückkehr zur Wehrpflicht in ihrer früheren Form anstreben. "Bei der jetzigen Debatte muss es um neue Konzepte gehen und um einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz", sagte Högl. "Die alte Form der Wehrpflicht gehört in die Geschichtsbücher." Richtig sei jedoch: "Für unsere Verteidigung brauchen wir Männer und Frauen gleichermaßen in der Bundeswehr."

Mehrere Modelle im Gespräch

Günther sagte, er befürworte eine Wehrpflicht für beide Geschlechter für eine Übergangszeit bis zur Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. "Langfristig muss die Wehrpflicht dann mit der allgemeinen Dienstpflicht auf eine neue Basis gestellt werden."

Diskutiert werden Modelle, in der junge Männer und Frauen zwischen dem Dienst bei der Bundeswehr oder zum Beispiel in sozialen Einrichtungen, im Naturschutz oder in der Entwicklungshilfe wählen könnten. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat auch das schwedische Modell ins Gespräch gebracht, bei der alle jungen Menschen gemustert werden, bei der Einberufung jedoch vorwiegend auf Freiwilligkeit gesetzt wird.

FDP: Wehrpflicht eher Hindernis

Der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels bezeichnete in der "Welt am Sonntag" die Wehrpflicht als alternativlos. Seit deren Aussetzung 2011 gebe es bei der Bundeswehr immer mehr unbesetzte Dienstposten. Aktuell sei dies etwa ein Zehntel der angestrebten Sollstärke von gut 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Eigentlich sei jedoch in der aktuellen Sicherheitslage eine höhere Sollstärke erforderlich.