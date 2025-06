Ist das Pistorius-Modell noch zeitgemäß?

Um den Personalmangel endlich in den Griff zu bekommen und der Truppe frische Rekruten zuzuführen, hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius im vergangenen Jahr sein Modell "Neuer Wehrdienst" vorgestellt: eine Art erweiterter Freiwilligendienst, der mithilfe eines Online-Fragebogens junge Menschen nach ihrer Eignung und ihrem Interesse abfragt und sie so zur Bundeswehr locken will. 5.000 freiwillige Wehrdienstleistende sollen so 2026 gewonnen werden, Tendenz in den nächsten Jahren steigend.