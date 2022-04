Schutz vor möglichen Angriffen

EU stockt Lagerbestände zur Abwehr von ABC-Waffen auf

06.04.2022, 13:41 Uhr | rtr, AFP, dpa

Schutz für den Ernstfall: Durch den Krieg in der Ukraine hat die Europäische Union nun begonnen, sich für einen möglichen Einsatz von Atom- oder Chemiewaffen zu wappnen.

Die Europäische Union hat nach Angaben der EU-Kommission angesichts der Besorgnis über den Krieg in der Ukraine mit der Aufstockung ihrer Lagerbestände zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Vorfällen begonnen.

Die EU werde ihre Reserven an Schutzausrüstung, Dekontaminationsmitteln, Medikamenten und Impfstoffen verstärken, die im Falle eines chemischen, nuklearen oder biologischen Zwischenfalls nützlich sein könnten, teilt die Brüsseler Behörde der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Bereits am vierten Tag des Angriffs auf die Ukraine hatte Kremlchef Wladimir Putin mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, als er "die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft" versetzte. Diese sogenannten Abschreckungskräfte umfassen auch Atomwaffen.



Militärexperten fürchten "Eskalation"

Seither ist der Einsatz taktischer Atomsprengköpfe in der Ukraine eines der möglichen Szenarien für die weitere Entwicklung dieses Krieges. Eine taktische Nuklearwaffe hat eine kleinere Sprengladung als eine strategische Atomwaffe und ist theoretisch auch für das Schlachtfeld bestimmt.

Welche Grundsätze in Russland für den Einsatz von Atomwaffen gelten, ist unklar. Einige Experten und Militärs, vor allem in Washington, behaupten, dass Moskau die sowjetische Doktrin, die ultimative Waffe nicht als erster einzusetzen, aufgegeben habe. "Eskalation zur Deeskalation" sei nun die Maßgabe. Atomwaffen in begrenztem Umfang einzusetzen, um die Nato zum Rückzug zu zwingen, sei jetzt eine Option. Die Nato hatte deshalb schon Ende März die Fähigkeiten zur Abwehr solcher Waffen aktiviert. Mehr dazu lesen Sie hier.